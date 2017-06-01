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В гробу Леха Качиньского обнаружены останки еще двух тел

01.06.2017 17:58
Также польская Генпрокуратура устанавливает возможную вину медиков РФ в связи с погребением останков жертв катастрофы в разных гробах
В гробу Леха Качиньского обнаружены останки еще двух тел
Фото: ЕРА

Замгенпрокурора Польши Марек Пащонек заявил, что в гробу экс-президента Польши Леха Качиньского, погибшего при крушении Ту-154 в России в 2010 году, обнаружены фрагменты тел двух других людей. Об этом сообщает Rzeczpospolita

Также, по словам Пащонека, прокуратура устанавливает возможную вину медиков РФ в связи с погребением останков жертв катастрофы в разных гробах.

"Мы направили в Россию запрос о правовой помощи", - сказал замгенпрокурора. 

Напомним, в ноябре 2016 года в Кракове в крипте Святого Леонарда под кафедральным собором Святых Станислава и Вацлава состоялись повторные похороны экс-президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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