В гробу Леха Качиньского обнаружены останки еще двух тел

Также польская Генпрокуратура устанавливает возможную вину медиков РФ в связи с погребением останков жертв катастрофы в разных гробах

Замгенпрокурора Польши Марек Пащонек заявил, что в гробу экс-президента Польши Леха Качиньского, погибшего при крушении Ту-154 в России в 2010 году, обнаружены фрагменты тел двух других людей. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Также, по словам Пащонека, прокуратура устанавливает возможную вину медиков РФ в связи с погребением останков жертв катастрофы в разных гробах.

"Мы направили в Россию запрос о правовой помощи", - сказал замгенпрокурора.

Напомним, в ноябре 2016 года в Кракове в крипте Святого Леонарда под кафедральным собором Святых Станислава и Вацлава состоялись повторные похороны экс-президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии.

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