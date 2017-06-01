Украина оказалась среди наименее мирных стран: карта

Наиболее воинственной страной остается Сирия, за которой в рейтинге следуют Афганистан и Ирак

Украина заняла 154 место из 163 стран мира в отчете Глобальный индекс мира-2017, который опубликовал Институт экономики и мира.

При составлении рейтинга учитывались общие показатели безопасности, социальной защищенности, наличие внутренних и внешних конфликтов, уровень милитаризации.

Наиболее воинственной страной остается Сирия (163 место). За ней по порядку следуют Афганистан, Ирак. В десятку, помимо Украины, входят Центральноафриканская республика, Судан, Ливия, Сомали, Йемен и Южный Судан.

Среди наименее мирных стран также страна-агрессор Россия, которая заняла в рейтинге 151 место.











Наиболее мирная страна по версии рейтинга является Исландия. Второе место в рейтинге занимает Новая Зеландия, третье - Португалия.

В десятку самых мирных стран также вошли Австрия, Дания, Чехия, Словения, Канада, Швейцария и Ирландия.

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