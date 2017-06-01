Расследование связей с РФ: Коми назначили дату слушаний в Сенате

Экс-директора ФБР выступит перед комитетом Сената по разведке 8 июня с показаниями о связях команды Трампа с РФ и вмешательстве России в выборы

Уволенный президентом Дональдом Трампом директор ФБР Джеймс Коми выступит с показаниями перед комитетом Сената по разведке через неделю, 8 июня. Об этом сообщили главы комитета, передает USA Today.

Коми будет давать показания в рамках расследования вмешательства России в прошлогодние президентские выборы в США и возможных связей команды Трампа с российскими чиновниками.

Также сообщается, что за открытым заседанием последует закрытое, во время которого экс-директор ФБР ответит на вопросы, связанные с секретной информацией.

Коми согласился дать показания 20 мая. Тогда ведущий демократ в сенатском разведывательном комитете Марк Уорнер выразил надежду, что "показания бывшего директора Коми помогут ответить на некоторые вопросы", а также заявил, что "американский народ заслуживает того, чтобы его услышать".

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