Обама и Трюдо отреагировали на выход США из парижского соглашения

Экс-президент США заявил, что решение Трампа - это "отказ от будущего"

Бывший президент США Барак Обама заявил, что США отвергают будущее, отказываясь от парижского климатического соглашения и призвал города и бизнес самостоятельно защитить планету для будущих поколений. Об этом говорится в заявлении Обамы, передает CNN.

"Даже при отсутствии американского руководства, даже если эта администрация присоединяется к небольшой группе стран, которые отвергают будущее, я уверен, что наши государства, города и бизнес активизируются еще больше, чтобы помочь защитить будущим поколениям планету...", - говорится в заявлении Обамы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил разочарование решением президента США Дональда Трампа, однако подчеркнул приверженность своей страны климатическому соглашению.

"Мы все являемся хранителями этого мира, и именно поэтому Канада будет продолжать работать с США на государственном уровне, и с другими заинтересованными сторонами в США, чтобы бороться с изменением климата.. Мы также будем продолжать обращаться к федеральному правительству США, чтобы обсудить этот вопрос, имеющий решающее значение для всего человечества, и определить области, представляющие общий интерес для сотрудничества, в том числе по сокращению выбросов", - говорится в заявлении Трюдо.

Ранее Трамп объявил, что США выходят из парижского климатического соглашения, условия которого, по мнению президента, неприемлемы для США.

Читайте также: Макрон отказался от пересмотра климатического соглашения - СМИ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.