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Берлин, Париж и Рим отказались от новых переговоров по климату

02.06.2017 03:27
В совместном заявлении Меркель, Джентилони и Макрон сообщили, что парижское соглашение нельзя пересогласовывать заново
Берлин, Париж и Рим отказались от новых переговоров по климату
Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Германия, Франция и Италия выпустили совместное заявление, в котором фактически отказались от предложения президента США Дональда Трампа провести новые переговоры по парижскому климатическому соглашению. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы считаем, что тот импульс, который был дан в Париже в декабре 2015 года, необратим, и мы твердо уверены, что парижское соглашение нельзя пересогласовать заново, поскольку это критически важный инструмент для нашей планеты, наших обществ и экономик", - говорится в заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель, премьер-министра Италии Паоло Джентилони и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как сообщалось ранее, Трамп объявил, что США выходят из климатического соглашения. Однако он заявил также, что готов снова подписать соглашение или начать переговоры о новом соглашении, условия которого были бы приемлемыми для США.

На решение Трампа уже отреагировали экс-президент Барак Обама и премьер Канады Джастин Трюдо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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