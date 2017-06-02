SpaceX отменила запуск ракеты Falcon 9 из-за молнии
Компания SpaceX отменила запуск ракеты Falcon 9. Об этом сообщается в Twitter компании.
Причиной перенесения запуска ракеты названа молния.
Резервный запуск запланирован на 3 июня, на 17:07 по времени Восточного побережья США.
Standing down due to lightning. Backup launch opportunity on Saturday, June 3 at 5:07 p.m. EDT or 21:07 UTC.- SpaceX (@SpaceX) 1 июня 2017 г.
Как сообщалось в анонсе видеотрансляции запуска, корабль Dragon через 10 минут после запуска ракеты отправится к станции NASA, а первую ступень планируется вернуть на пусковую площадку на мысе Канаверал во Флориде.
4 мая вице-президент компании SpaceX, созданной и принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску, Патриция Купер, выступая в конгрессе США, раскрыла подробности о планах компании по запуску крупнейшей в истории группировки спутников для раздачи интернета.
Читайте также: SpaceX запустил ракету с шеститонным спутником: видео
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
12:25
-
вчера
19:30
-
вчера
18:08
-
вчера
17:43
-
вчера
18:23