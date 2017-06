SpaceX отменила запуск ракеты Falcon 9 из-за молнии

Компания SpaceX отменила запуск ракеты Falcon 9. Об этом сообщается в Twitter компании.

Причиной перенесения запуска ракеты названа молния.

Резервный запуск запланирован на 3 июня, на 17:07 по времени Восточного побережья США.

Standing down due to lightning. Backup launch opportunity on Saturday, June 3 at 5:07 p.m. EDT or 21:07 UTC.