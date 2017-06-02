SpaceX отменила запуск ракеты Falcon 9 из-за молнии

Резервный запуск ракеты на МКС состоится 3 июня

Компания SpaceX отменила запуск ракеты Falcon 9. Об этом сообщается в Twitter компании.

Причиной перенесения запуска ракеты названа молния.

Резервный запуск запланирован на 3 июня, на 17:07 по времени Восточного побережья США.









Standing down due to lightning. Backup launch opportunity on Saturday, June 3 at 5:07 p.m. EDT or 21:07 UTC. - SpaceX (@SpaceX) 1 июня 2017 г.

Как сообщалось в анонсе видеотрансляции запуска, корабль Dragon через 10 минут после запуска ракеты отправится к станции NASA, а первую ступень планируется вернуть на пусковую площадку на мысе Канаверал во Флориде.

4 мая вице-президент компании SpaceX, созданной и принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску, Патриция Купер, выступая в конгрессе США, раскрыла подробности о планах компании по запуску крупнейшей в истории группировки спутников для раздачи интернета.

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