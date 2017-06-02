Семья Обамы купила дом за $8,1 млн

Экс-президент и его жена выкупили дом, который ранее арендовали. По соседству с семьей Обамы живут дочь и зять Трампа, Тиллерсон и другие политики США

Экс-президент США Барак Обама приобрел дом в Вашингтоне, который его семья сначала арендовала, сообщает Голос Америки.

Жилье семьи Обамы расположено недалеко от Белого дома, в престижном районе столицы США - Калорама, где долгое время селились дипломаты, лоббисты и политики.





Фото: скриншот видео





Фото: скриншот видео

Как сообщается, купить дом решили поскольку младшей дочери Обамы остается два года до окончания школы в Вашингтоне.

Дом в стиле эпохи Тюдоров с восемью спальными комнатами обошелся семье в $8,1 млн.

Среди соседей Обамы - видные деятели Вашингтона, включая дочь действующего президента Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера, которые переехали в район Калорама из Нью-Йорка в начале года. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон тоже живет в доме неподалеку.

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