Меркель сожалеет о выходе США из парижского соглашения

Германия, в свою очередь, настаивает на своей приверженности условиям климатического соглашения

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого выразила сожаление в связи с решением Белого дома об отказе от парижского соглашения. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle.

Зайберт отметил, что Меркель подчеркнула приверженность ФРГ условиям парижского соглашения.

Также сообщается, что Трамп провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой правительства Канады Джастином Трюдо.

Президент США пытался объяснить им свою позицию по климатическому соглашению. Как сообщил журналистам источник в Белом доме, Трамп "заверил лидеров в приверженности Америки Трансатлантическому альянсу и активному стремлению защищать окружающую среду".

1 июня Трамп объявил о выходе США из климатического соглашения. Однако он допустил возможность повторного подписания соглашения или создание нового на более выгодных для США условиях. Официальные Берлин, Париж и Рим заявили, что парижское соглашение не подлежит пересмотру.

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