Нападение в столице Филиппин: число погибших достигло 36 человек

Первоначально считалось, что нападение обошлось без жертв

По меньшей мере 36 человек погибли в результате нападения на казино при отеле Resorts World Manila в столице Филиппин. Об этом сообщает агентство Би-би-си со ссылкой на местные СМИ.

По меньшей мере 54 человека получили ранения, сообщает Радио Свобода.

Предварительно известно, что почти все они задохнулись. Возможно, причиной этого стал пожар, который начался в комплексе после атаки.

Пока неясно, есть ли среди обнаруженных трупов тело нападавшего. По одной версии, преступник был застрелен полицейскими, по другой - покончил с собой.

1 июня 2017 года в торгово-развлекательном комплексе в Маниле, столице Филиппин прогремел взрыв, а также слышны были выстрелы. Позже в полиции заявили, что происшествие не квалифицируется как теракт - нападение осуществлялось, скорее всего, с целью ограбить заведение. О пострадавших в результате инцидента полиция не сообщает.

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