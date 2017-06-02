В аэропорту Рио-де-Жанейро конфисковали 60 автоматов
Полиция Бразилии конфисковала 60 автоматов, которые были замаскированы под нагреватели для бассейнов и незаконно вывезены из американского Майами. Об этом сообщает Би-би-си.
Оружие, среди которого 45 автоматов Калашникова, были обнаружены в грузовом терминале международного аэропорта Рио-де-Жанейро.
В рамках расследования дела уже арестованы четыре человека, сообщили в полиции.
По данным местных СМИ, это одна из крупнейших партий оружия в бразильской истории, которую удалось перехватить.
Бразильские власти опубликовали рентгеновские снимки, на которых видно, как оружие спрятано в контейнерах для нагревателей.
Предположительно, автоматы должны были пойти на продажу в Бразилии, на черном рынке такая партия может стоить до полутора миллионов долларов.
Детективы пока пытаются выяснить, кто отправил оружие из Майами.
Службы безопасности Бразилии с переменным успехом пытаются предотвратить попадание оружия в руки наркокартелей и групп боевиков, которые контролируют бедные районы в крупных городах.
Ранее сообщалось, что в конце марта в Луганской области полицейские предотвратили вывоз оружия и взрывчатки из зоны АТО в Киев.
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