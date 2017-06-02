Протесты в Венесуэле: Мадуро объявил о референдуме

Президент Венесуэлы Николас Мадуро хочет реформировать парламент страны, где большинство имеет оппозиция

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении провести референдум о создании Конституционной ассамблеи, которая должна заменить нынешний национальный парламент. Об этом сообщает Би-би-си.

Новый законодательный орган, по идее Мадуро, будет обладать полномочиями по изменению конституции страны. В действующем парламенте большинство имеет оппозиция, которая ранее призывала Мадуро уйти в отставку. Противники Мадуро выступают против предложенной им реформы, считая, что главная ее цель - сконцентрировать власть в руках президента.

Политическая борьба в Венесуэле разворачивается на фоне непрекращающихся акций протеста. По данным агентства Франс пресс, с 1 апреля в уличных столкновениях погибли 60 человек.

Участники массовых антиправительственных акций обвиняют Мадуро в бедственном экономическом положении страны. Кризис привел к перебоям с поставками энергии, дефициту товаров первой необходимости и гиперинфляции, которая, по прогнозам МВФ, в 2018 году может составить 1660%.

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Сторонники президента, в свою очередь, обвиняют оппозиционных активистов в попытке организовать государственный переворот.

Ранее Мадуро продлил действующее в стране с начала года чрезвычайное экономическое положение еще на 60 дней. Нынешний кризис происходит на фоне сокращения экономического роста из-за низких цен на нефть. Напомним, потребительская инфляция в Венесуэле по оценке МВФ в этом году достигнет 720%.

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Оппозиция обвиняет власти и предшественника Мадуро Уго Чавеса в неумелом управлении страной, кризисе экономики и дефиците основных продуктов питания. Президентский срок Мадуро заканчивается в 2019 году.

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