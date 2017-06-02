Австралия ввела дополнительные санкции против чиновников КНДР

По словам главы МИД Австралии Джули Бишоп, эти шаги дополняют международные усилия как на уровне ООН, так и на уровне партнеров Австралии

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп объявила о введении дополнительных персональных санкций в отношении пяти северокорейских должностных лиц. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД Австралии.

"Эти финансовые санкции являются частью автономных сдерживающих мер правительства Австралии в ответ на отказ Северной Кореи приостановить ядерную ракетную программу, которую она осуществляет, нарушая многочисленные резолюции СБ ООН", - заявила глава внешнеполитического ведомства Австралии.

По ее словам, эти шаги дополняют международные усилия как на уровне ООН, так и на уровне партнеров Австралии.

"Австралия и в дальнейшем будет сотрудничать с союзниками, в частности, США, Японией, Республикой Корея и Китаем, чтобы поддерживать международный мир и стабильность", - сказала министр.

1 июня сообщалось, что США добавили в санкционный список три российские компании и одного гражданина РФ за возможную причастность к ядерной программе КНДР.

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29 мая 2017 года по киевскому времени КНДР провела очередной ракетный тест средней дальности. Модифицированная ракета Scud пролетела около 450 км, упав в Японском (Восточно-Корейском) море.

Позднее Пхеньян показал видео испытаний.

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