Выборы в Британии: партия Мэй опережает оппозицию всего на 3%

Согласно результатам последнего исследования, консерваторов поддерживают 42% британцев, тогда как лейбористов - 39%

Рейтинг поддержки Консервативной партии Великобритании, возглавляемой премьер-министром Терезой Мэй, за неделю до внеочередных парламентских выборов всего на 3% выше рейтинга оппозиционных лейбористов. Об этом свидетельствуют данные последнего социологического исследования компании YouGov, сообщает Reuters.



Согласно его результатам, консерваторов поддерживают 42% британцев, тогда как Лейбористскую партию - 39%.



По прогнозам исследователей, правящая партия получит в новом парламенте 317 мандатов, однако для формирования абсолютного большинства необходимо как минимум 326 мест. В таком случае для сохранения правительства Мэй придется пойти на сделку с другой партией.

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Другой опрос, проведенный Panelbase, демонстрирует восьмипроцентный разрыв между лейбористами и консерваторами в пользу последних, однако неделю назад эта цифра была вдвое больше.

13 мая 2017 года сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает "реально возможной" попытку вмешательства России в британские выборы.



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