В Финляндии одобрили участие войск в боевых операциях за рубежом

Финские кадровые военнослужащие могут быть отправлены за рубеж для выполнения боевых заданий

Парламент одобрил законодательные поправки, касающиеся оказания военной помощи. Об этом сообщает Yle.

Отныне к предусмотренным в законе функциям оборонительных сил добавлено оказание военной помощи за рубежом.

В дальнейшем финские кадровые военнослужащие могут быть отправлены за рубеж для выполнения боевых заданий.

Оппозиция возражала против отправки кадровых военных за рубеж для участия в международных операциях без их согласия, однако данное предложение было отклонено голосами правящих партий 96-59.

1 июня сообщалось, что военно-морской флот и военно-воздушные силы Японии сегодня начали трехдневные военные учения с двумя авианосцами США в Японском море.

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