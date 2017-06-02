В Финляндии одобрили участие войск в боевых операциях за рубежом
Парламент одобрил законодательные поправки, касающиеся оказания военной помощи. Об этом сообщает Yle.
Отныне к предусмотренным в законе функциям оборонительных сил добавлено оказание военной помощи за рубежом.
В дальнейшем финские кадровые военнослужащие могут быть отправлены за рубеж для выполнения боевых заданий.
Оппозиция возражала против отправки кадровых военных за рубеж для участия в международных операциях без их согласия, однако данное предложение было отклонено голосами правящих партий 96-59.
1 июня сообщалось, что военно-морской флот и военно-воздушные силы Японии сегодня начали трехдневные военные учения с двумя авианосцами США в Японском море.
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