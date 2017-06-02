Премьер Венгрии назвал критику Сороса объявлением войны

В ответ на обвинения от инвестора в коррумпированности венгерских властей Виктор Орбан назвал политику миллиардера "антидемократическим элитизмом"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американский миллиардер Джордж Сорос якобы "платит сетям агентов" неправительственных организаций для "навязывания" своей политики в стране, что содействует ближневосточной миграции в Европу и Венгрию. Об этом пишет агентство Associated Press.

Он назвал "объявлением войны" слова Сороса об уровне коррупции в "мафиозном государстве" Венгрия.

Такое мнение глава венгерского правительства озвучил в эфире национального радио после вчерашнего выступления инвестора в столице ЕС.

По словам Орбана, политика Сороса - "элитизм и противоречит демократии", поскольку ей якобы "противостоит венгерский народ". Также он обвинил поддерживаемые инвестором неправительственные организации в отсутствии прозрачности и "мафиозном" функционировании.

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4 апреля 2017 года венгерский парламент принял ужесточающий правила работы иностранных университетов закон, который ставит под угрозу существование только одного такого вуза - Центрально-европейского университета, основанного в 1991 году на средства Сороса. 11 апреля президент Венгрии Янош Адер подписал этот закон.

Десятки тысяч людей вышли на улицы протестовать против закрытия вуза. Защитники CEU заявляют, что нынешним властям неугоден либеральный уклон в образовательной деятельности университета.

26 апреля ЕС открыл дело против Венгрии из-за угрозы закрытия CEU, а в США выразили обеспокоенность в связи с этим.

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