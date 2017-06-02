В Париже активисток Femen судят за эксгибиционизм

В ходе акций женщины демонстрировали обнаженную грудь

В суде Парижа четырех активисток Femen обвиняют в эксгибиционизме за участие в двух акциях в конце 2016 года. Об этом сообщает rfi.

Первое заседание суда состоялось 31 мая.

В ходе акций женщины демонстрировали обнаженную грудь. Прокуратура сочла это нарушением закона об эксгибиционизме и потребовала по тысяче евро штрафа с каждой из участниц акций.

Активистки считают, что сам закон является пережитком прошлого.

"Когда тело женщины используют в коммерческих целях, для рекламы, все считают это нормальным, а в политических целях - нет", - сказал в суде адвокат активисток Валентин Риберо.

На возражение судьи о том, что девушки могли просто выйти с плакатами, активистки ответили, что мужчинам никто не запрещает обнажать грудь в ходе акций протеста.

Они напомнили об акции театральных работников, которые полностью обнажались перед министром культуры правительства Франсуа Олланда. Активистки подчеркнули, что никто из них не был за это осужден.

А адвокат обратила внимание, что последнее обвинение за эксгибиционизм было вынесено в 1965 году женщине, которая топлес играла на пляже в настольный теннис.

На днях мэр Парижа Анн Идальго призвала запретить фестиваль темнокожих феминисток, обвинив организаторов в дискриминации белых людей.

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