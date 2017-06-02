Путин просит бизнес США помочь ему договориться с Вашингтоном
Российский лидер Владимир Путин обратился с призывом к бизнесменам США помочь "наладить" политический диалог между Москвой и Вашингтоном. Об этом со ссылкой на слова президента России на экономическом форуме в Санкт-Петербурге пишет Голос Америки.
"Я вас прошу от имени России и обращаюсь к американской стороне: помогите и вновь избранному президенту, главе администрации Соединенных Штатов", - цитирует его агентство.
Президент РФ, который добивается снятия или ослабления экономических санкций Запада против страны-оккупанта, заявил, что будет "всячески стремиться к тому, чтобы бизнес в России был выгоден" для американцев.
"Мы намерены всячески содействовать двусторонним деловым проектам, предусматривающим равноправное, конструктивное партнерство и взаимодействие, заинтересованы в трансфере технологий, привлечении иностранных фирм к развитию отечественной промышленности и инфраструктуры", - сказал он.
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В конце мая 2017 года лидеры стран G7 пригрозили России ужесточением санкций, если произойдет эскалация в Донбассе и Москва продолжит игнорировать минские соглашения.
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