Путин просит бизнес США помочь ему договориться с Вашингтоном

Хозяин Кремля уверен, что деловые связи бизнеса Российской Федерации и Соединенных Штатов помогут "улучшить двусторонние отношения" государств

Российский лидер Владимир Путин обратился с призывом к бизнесменам США помочь "наладить" политический диалог между Москвой и Вашингтоном. Об этом со ссылкой на слова президента России на экономическом форуме в Санкт-Петербурге пишет Голос Америки.

"Я вас прошу от имени России и обращаюсь к американской стороне: помогите и вновь избранному президенту, главе администрации Соединенных Штатов", - цитирует его агентство.

Президент РФ, который добивается снятия или ослабления экономических санкций Запада против страны-оккупанта, заявил, что будет "всячески стремиться к тому, чтобы бизнес в России был выгоден" для американцев.

"Мы намерены всячески содействовать двусторонним деловым проектам, предусматривающим равноправное, конструктивное партнерство и взаимодействие, заинтересованы в трансфере технологий, привлечении иностранных фирм к развитию отечественной промышленности и инфраструктуры", - сказал он.

Читайте также: Трамп собирался смягчить или убрать санкции против России - AP

В конце мая 2017 года лидеры стран G7 пригрозили России ужесточением санкций, если произойдет эскалация в Донбассе и Москва продолжит игнорировать минские соглашения.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.