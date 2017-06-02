В Кабуле полиция открыла огонь по протестующим после теракта

В столице Афганистана в ходе протестов погибли по меньшей мере пять человек

По меньшей мере пять человек погибли на марше протеста в столице Афганистана. Демонстранты обвиняют власти в неспособности обуздать насилие в стране и требуют отставки правительства. Об этом сообщает Би-би-си.

Толпа народа собралась в центре Кабула вблизи места, где в среду произошел мощный взрыв, убивший около 90 человек. Собравшиеся скандировали антиправительственные и антиталибские лозунги, некоторые бросали камни.

"Международное сообщество должно оказать давление на правительство и заставить его уйти в отставку, - сказал один из демонстрантов агентству Рейтер. - Они не способны управлять страной".

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы, пытаясь не пустить толпу к президентскому дворцу, а затем открыла огонь.

Сообщается, что один из погибших во время демонстрации - сын видного афганского политика.

Взрыв вблизи дипломатического квартала в Кабуле стал одним из самых смертоносных нападений на афганскую столицу за последние годы.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за организацию взрыва - даже террористическая организация Исламское государство, которое обычно быстро и охотно приписывает себе кровавые теракты.

Движение Талибан опубликовало заявление с осуждением нападения.

Руководство афганских спецслужб подозревает в причастности к взрыву боевиков группировки Хаккани - одной из ветвей движения Талибан - а также утверждает о наличии пакистанского следа. Исламабад отвергает все подозрения, называя их необоснованными.

Взрыв произошел 31 мая в утренний час-пик в дипломатическом квартале Кабула. Предварительно, взрывчатка была в автоцистерне, которая взорвалась около немецкого посольства.

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