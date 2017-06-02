В Чили за убийства осудили 106 сотрудников спецслужб Пиночета

Все убитые сотрудниками спецслужб были членами социалистической партии или левыми активистами

Суд в Чили приговорил к разным срокам тюремного заключения 106 бывших сотрудников спецслужб и военных за похищения и убийства 16 человек, совершенные в середине 1970-х годов во время правления диктатора Аугусто Пиночета. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечает агентство, все приговоренные работали в созданном Пиночетом управлении национальной разведки (DINA) и принимали участие в спецоперации "Коломбо", направленной против представителей оппозиции.

Все убитые были членами социалистической партии или левыми активистами. Они были арестованы в Сантьяго с июня 1974 года по январь 1975 года. Затем их отвезли в центры для допросов, после чего никто не видел их живыми.

Согласно приговору, обвиняемые получили от 1,5 до 20 лет тюрьмы, однако многие из них уже отбывают сроки по другим обвинениям.

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