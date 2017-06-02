Оползни в Бразилии: погибли 12 человек, 70 тыс эвакуированы

Власти штатов Пернамбуку и Алагоас объявили в десятках городов чрезвычайное положение

В результате сильных дождей и оползней в нескольких штатах Бразилии погибли 12 человек. 70 тыс - эвакуированы. Об этом сообщает Associated Press.

В штабе Пернамбуку на востоке Бразилии объявлено чрезвычайное положение в 31 городе. Свои дома в этом штате вынуждены были покинуть 46 тыс человек. Они пережидают стихию у родственников или друзей, в приютах церквей, школах, спортивных гимназиях и других общественных зданиях, сообщили представители местной гражданской обороны.





Фото: скриншот видео

Власти соседнего штата Алагоас также объявили чрезвычайное положение. Около 24 тыс человек должны были покинуть свои дома в 27 городах.

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