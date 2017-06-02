Бои коалиции против ИГ: за 3 года погибли 484 мирных жителя

По данным Пентагона, за время проведения операции против террористов ИГ в Ираке и Сирии погибли 484 мирных жителя

С начала проведения операции коалиции, возглавляемой США, против террористической группировки Исламское государство в Ираке и Сирии погибли 484 мирных жителя. Об этом сообщили представители Минобороны США, передает Голос Америки.

Операция по уничтожению боевиков началась в 2014 году.

Однако журналисты отмечают, что цифры, озвученные представителями возглавляемой США коалиции, ниже тех, которые предоставляют неправительственные организации. Например, мониторинговая группа Airwars сообщает об увеличении количества жертв на 132 человека по сравнению с их данными, опубликованными 30 апреля.

29 мая посол доброй воли ООН по противодействию торговле людьми, иракская правозащитница езидского происхождения Надия Мурад предостерегла от недооценки ИГ, заявив, что в рабстве ИГ находятся по меньшей мере три тысячи женщин.

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