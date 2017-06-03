В Германии прервали крупнейший рок-фестиваль из-за угрозы теракта
Крупнейший в Германии музыкальный фестиваль под открытым небом Rock am Ring, на который съехались 87 тыс человек, был прерван сразу же после открытия из-за угрозы теракта. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Участников и зрителей попросили покинуть территорию, где оборудована концертная площадка. Организаторы, обратившись к публике, выразили надежду, что в субботу фестиваль продолжит свою работу.
Полиция уточнила, что речь идет о "конкретных сведениях, на основании которых нельзя исключать возможную террористическую угрозу". В данный момент ведутся следственные действия, более подробную информацию не разглашают.
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