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В Германии прервали крупнейший рок-фестиваль из-за угрозы теракта

03.06.2017 00:06
На фестиваль приехали около 87 тыс человек. Организаторы выразили надежду, что в субботу фестиваль продолжит работу
В Германии прервали крупнейший рок-фестиваль из-за угрозы теракта
Фото: ЕРА

Крупнейший в Германии музыкальный фестиваль под открытым небом Rock am Ring, на который съехались 87 тыс человек, был прерван сразу же после открытия из-за угрозы теракта. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Участников и зрителей попросили покинуть территорию, где оборудована концертная площадка. Организаторы, обратившись к публике, выразили надежду, что в субботу фестиваль продолжит свою работу.

Полиция уточнила, что речь идет о "конкретных сведениях, на основании которых нельзя исключать возможную террористическую угрозу". В данный момент ведутся следственные действия, более подробную информацию не разглашают.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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