Курды взяли на себя ответственность за сбитый турецкий вертолет
03.06.2017 00:49
В результате крушения вертолета AS 532 Cougar 31 мая погибли 13 военных
Фото: ЕРА
Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за сбитый турецкий вертолет на юго-востоке Турции. Об этом сообщает Радио Свобода.
В результате катастрофы погибли 13 членов экипажа.
В РКК заявили, что сбили вертолет, когда он летел над провинцией Ширнак, на границе Ирака и Сирии. Турецкая армия ранее заявляла, что причиной авиакатастрофы стала случайность: вертолет врезался в линию электропередач.
Крушение вертолета AS 532 Cougar произошло 31 мая.
Рабочая партия Курдистана считается террористической группировкой в США, Британии и еще нескольких европейских странах.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:08
-
вчера
18:07
-
вчера
17:32
-
01.06.17
12:25
-
вчера
16:46
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 40147
- 39298
- 34496
- 31667
- 27316
Новости партнеров