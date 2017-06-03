Курды взяли на себя ответственность за сбитый турецкий вертолет

В результате крушения вертолета AS 532 Cougar 31 мая погибли 13 военных

Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за сбитый турецкий вертолет на юго-востоке Турции. Об этом сообщает Радио Свобода.

В результате катастрофы погибли 13 членов экипажа.

В РКК заявили, что сбили вертолет, когда он летел над провинцией Ширнак, на границе Ирака и Сирии. Турецкая армия ранее заявляла, что причиной авиакатастрофы стала случайность: вертолет врезался в линию электропередач.

Крушение вертолета AS 532 Cougar произошло 31 мая.

Рабочая партия Курдистана считается террористической группировкой в США, Британии и еще нескольких европейских странах.

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