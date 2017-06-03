7 июня состоится церемония вступления Черногории в НАТО
03.06.2017 01:21
Церемония пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе при участии президента Черногории Филипа Вуяновича
Фото: ЕРА
Официальная церемония вступления Черногории в НАТО состоится 7 июня. Об говорится в сообщении Альянса.
Церемония пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе при участии президента Черногории Филипа Вуяновича.
19 мая протокол о присоединении Черногории к НАТО был подписан в Брюсселе министрами иностранных дел стран-членов Альянса.
Читайте также: МИД Черногории: РФ вмешивалась в вопросы нашего вступления в НАТО
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:08
-
вчера
18:07
-
вчера
17:32
-
01.06.17
12:25
-
вчера
16:46
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 40147
- 39298
- 34496
- 31667
- 27316
Новости партнеров