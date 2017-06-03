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7 июня состоится церемония вступления Черногории в НАТО

03.06.2017 01:21
Церемония пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе при участии президента Черногории Филипа Вуяновича
7 июня состоится церемония вступления Черногории в НАТО
Фото: ЕРА

Официальная церемония вступления Черногории в НАТО состоится 7 июня. Об говорится в сообщении Альянса. 

Церемония пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе при участии президента Черногории Филипа Вуяновича.

19 мая протокол о присоединении Черногории к НАТО был подписан в Брюсселе министрами иностранных дел стран-членов Альянса.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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