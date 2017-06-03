Иран выполняет условия ядерного соглашения - ООН

Согласно заключению экспертов, Иран не обогащал уран до уровня, который позволит создать ядерное оружие

По мере продвижения своей ядерной программы, Иран придерживался условий, оговоренных в рамках подписанного Тегераном в 2015-м году соглашения. Об этом сообщает мониторинговое агентство ООН, передает Голос Америки.

В новом докладе МАГАТЭ говорится, что Иран значительно снизил деятельность в области ядерных разработок и удерживал запасы обогащенного урана ниже оговоренного в соглашении объема.

Согласно заключению экспертов, Иран не обогащал уран до уровня, который позволит создать ядерное оружие, и отказался от первоначального плана строительства ядерного реактора, который позволил бы производить на объекте оружейный плутоний.

17 мая США продлили срок отмены санкций против Ирана, введенных из-за ядерной программы Тегерана.

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