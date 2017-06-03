Премьером Ирландии станет 38-летний гей
Лео Варадкар избран лидером крупнейшей партии Ирландии Фине Гэл и вскоре станет первым премьер-министром страны, открыто объявившим о своей гомосексуальности, передает Би-би-си.
38-летний политик также станет самым молодым премьером в истории Ирландии и первым главой страны индийского происхождения.
По итогам партийного голосования Варадкар получил 60% голосов, опередив своего главного конкурента Саймона Ковэнея.
Отец нового партийного лидера переехал из Индии в Ирландию в 1970-х годах, когда эта страна считалась одной из самых консервативных в Европе.
Варадкар объявил о своей сексуальной ориентации в 2015 году, когда в стране проходил референдум по легализации однополых браков.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:08
-
вчера
18:07
-
вчера
17:32
-
01.06.17
12:25
-
вчера
16:46
Новости партнеров
- 40460
- 39419
- 34591
- 32055
- 27581