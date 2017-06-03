Глава Пентагона осудил милитаризацию Южно-Китайского моря

Джим Мэттис отметил, что Китай наращивает вооружение в Южно-Китайском море, что нарушает нормы международного права

Глава Пентагона Джеймс Мэттис осудил действия Китая в Южно-Китайском море, которые он назвал милитаризацией. Об этом сообщает AFP.



Мэттис заверил, что США будут работать с КНР для удержания контроля над северокорейской ядерной программой, но это не означает, что Штаты будут мириться с милитаризацией, проводимой Китаем.



Глава Пентагона отметил, что в море продолжается создание искусственного острова и наращивание вооружений, что, безусловно, противоречит нормам мирового права.



Ранее представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан в очередной раз выразил несогласие Пекина с установкой американской системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее.



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До этого Китай дважды призывал США прекратить установку ПРО в Южной Корее. Тогда китайская сторона заявила, что размещение в Южной Корее ПРО THAAD не сделает ее более безопасной страной, а также может быть угрозой для Китая.



В начале апреля президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.



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