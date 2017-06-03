Черногория закрыла въезд 149 россиянам и украинцам - СМИ

В "черный список" попали Рогозин, Патрушев, Нарышкин и Кадыров

СМИ в Черногории сообщают о решении властей запретить въезд в страну для 149 граждан России и Украины, имеющих отношение к аннексии Крыма. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на черногорские издания Blic и Pobjeda.

Согласно сообщению, запрет введен в ответ на такие же действия Москвы в отношении черногорцев.

В "черный список", по информации черногорских СМИ, попали, в частности, вице-премьер России Дмитрий Рогозин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

При этом российское агентство цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что в Кремле ничего не знают о принятых Черногорией запретительных мерах.

29 мая 2017 года сообщалось, что депутат из Черногории, представитель Демократической партии социалистов Миодраг Вукович был задержан в московском аэропорту Домодедово и депортирован из России.

31 мая СМИ сообщили, что премьер-министр Черногории Душко Маркович, председатель парламента Иван Брайович и президент Демократической партии социалистов Мило Джуканович попали в черный список граждан, которым запрещен въезд в Россию.

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