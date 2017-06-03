СМИ: США смогут выйти из Парижского соглашения не ранее 2020 года

Штатам нужно подождать еще три года, чтобы уведомление о выходе из Парижского климатисеского соглашения вступило в силу

Соединенные Штаты смогут выйти из Парижского климатического соглашения не ранее чем в 2020 году. Об этом сообщает ABC News.



Любой член соглашения должен подождать три года до того, как он будет иметь право на выход, что предусмотрено статьей 28 документа, напоминает издание.



Также каждый член соглашения должен подождать дополнительно год, чтобы официальное уведомление о выходе вступило в силу.

Таким образом, США официально будут участником Парижского климатического соглашения до следующих президентских выборов (до конца 2020 года).

При этом администрация Дональда Трампа может игнорировать требования по сокращению выбросов парниковых газов, даже являясь частью соглашения, поскольку обязательства не являются юридически обязательными.



Президент США объявил о выходе из Парижского соглашения вчера, 1 июня.



Несколько крупных бизнесменов уже высказались против решения Дональда Трампа. С критикой выступил, в том числе, глава компании General Electric Джеффри Иммельт, заявивший, что он разочарован этим шагом. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск решил выйти из косультационных советов при Трампе.



Парижское соглашение было подписано в 2015 году предшественником Трампа Бараком Обамой. Документ подписали еще 194 страны. Соглашение предусматривает обязательство сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Документ также предполагает выделение к 2020 году развивающимся странам $100 млрд на решение проблем экологии.



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