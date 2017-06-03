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Фестиваль Rock am Ring в Германии возобновился

03.06.2017 13:19
Организаторы сообщили, что угроза теракта на Rock am Ring в немецком Нюрбурге миновала
Фестиваль Rock am Ring в Германии возобновился
Фото: EPA

Музыкальный фестиваль Rock am Ring в немецком Нюрбурге возобновился.

Как сообщает AFP на своей странице в Twitter, угроза теракта миновала.

Как сообщалось ранее, крупнейший в стране фестиваль, на который прибыли около 87 тыс человек, был прерван сразу же после открытия из-за угрозы теракта.

Затем полиция арестовала двоих мужчин, подозреваемых в планировании теракта. Задержанные - сотрудники субпордрядчика, нанятого организаторами фестиваля.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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