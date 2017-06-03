Фестиваль Rock am Ring в Германии возобновился

Организаторы сообщили, что угроза теракта на Rock am Ring в немецком Нюрбурге миновала

Музыкальный фестиваль Rock am Ring в немецком Нюрбурге возобновился.



Как сообщает AFP на своей странице в Twitter, угроза теракта миновала.



Как сообщалось ранее, крупнейший в стране фестиваль, на который прибыли около 87 тыс человек, был прерван сразу же после открытия из-за угрозы теракта.



Затем полиция арестовала двоих мужчин, подозреваемых в планировании теракта. Задержанные - сотрудники субпордрядчика, нанятого организаторами фестиваля.

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