На улице Дублина обнаружен автомобиль со взрывным устройством

Задержаны и допрошены двое подозреваемых

В Дублине, на улице обнаружен начиненный взрывчаткой автомобиль. Арестованы двое подозреваемых. Об этом сообщает Irish Times.

Взрывное устройство было обнаружено в автомобиле после того, как полиция остановила его для досмотра в рамках спецоперации против республиканцев-диссидентов.

Задержаны и допрошены двое подозреваемых.

Вызванные полицией взрывотехники обезвредили взрывчатку. При этом частично жители улицы были эвакуированы.

Республиканцы-диссиденты - собирательное название сторонников ирландского республиканизма, не признающих и не поддерживающих текущие процессы по мирному урегулированию конфликта в Северной Ирландии.

Напомним, в ночь на 23 мая 2017 года в фойе главной арены британского Манчестера после окончания концерта американской поп-певицы Арианы Гранде произошел теракт: от взрыва погибли 22 человека, еще 59 получили ранения.

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