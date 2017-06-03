На улице Дублина обнаружен автомобиль со взрывным устройством
В Дублине, на улице обнаружен начиненный взрывчаткой автомобиль. Арестованы двое подозреваемых. Об этом сообщает Irish Times.
Взрывное устройство было обнаружено в автомобиле после того, как полиция остановила его для досмотра в рамках спецоперации против республиканцев-диссидентов.
Задержаны и допрошены двое подозреваемых.
Вызванные полицией взрывотехники обезвредили взрывчатку. При этом частично жители улицы были эвакуированы.
Республиканцы-диссиденты - собирательное название сторонников ирландского республиканизма, не признающих и не поддерживающих текущие процессы по мирному урегулированию конфликта в Северной Ирландии.
Напомним, в ночь на 23 мая 2017 года в фойе главной арены британского Манчестера после окончания концерта американской поп-певицы Арианы Гранде произошел теракт: от взрыва погибли 22 человека, еще 59 получили ранения.
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