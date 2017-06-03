Глава Пентагона: КНДР активизировала разработки ядерного оружия
03.06.2017 17:00
Джеймс Мэттис заявил, что США пытаются испробовать все возможные экономические и дипломатические меры, чтобы лишить КНДР ядерного оружия
Джеймс Мэттис (фото - ЕРА)
Северная Корея активизировала разработки ракет, способных нести ядерную боеголовку и представляющих угрозу для США и других стран. Об этом заявил на международной конференции по безопасности в Сингапуре министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает AP.
По его словам, США рассматривают такую политику КНДР как "явную и непосредственную угрозу". "Дальнейшее стремление Северной Кореи к ядерному оружию и средствам их доставки не новы, но режим увеличил темпы и масштабы своих усилий. Мы работаем дипломатическими методами, экономически, мы пытаемся испробовать все возможные альтернативы, чтобы предотвратить эту гонку за ядерное оружие в нарушение ...ограничений Организации Объединенных Наций на деятельность Северной Кореи", - сказал глава Пентагона.
Мэттис отметил, что на прошлой неделе Пентагон провел то, что он назвал успешным испытанием системы противоракетной обороны, которая развивается главным образом с учетом угрозы со стороны Северной Кореи. Перехватчик, запущенный с побережья Калифорнии, взлетел над Тихим океаном во вторник, нанеся прямой удар по ракете, выпущенной с тихоокеанского полигона. Это был первый случай, когда система была протестирована против межконтинентальной баллистической ракеты.
Министр обороны США отметил, что администрация Трампа работает с Китаем, чтобы лишить КНДР ядерного оружия. Он также выразил уверенность, что Китай в конечном счете будет рассматривать этот вопрос как свою ответственность.
Китай заблокировал новые жесткие санкции против Северной Кореи, которые США внесли на рассмотрение Совета безопасности ООН в пятницу. Вместе с тем Совет безопасности единогласно проголосовал за добавление 15 лиц и четырех организаций, связанных с ядерными и ракетными программами КНДР, в санкционный список.
В ночь на 29 мая 2017 года по киевскому времени КНДР провела очередной ракетный тест средней дальности. Модифицированная ракета Scud пролетела около 450 км, упав в Японском (Восточно-Корейском) море.
Читайте также: Война в Корее. Силы сторон и вероятные последствия
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:31
-
12:05
-
вчера
16:08
-
вчера
18:07
-
вчера
17:32
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 40424
- 35456
- 32198
- 29537
- 24310
Новости партнеров