Глава Пентагона: КНДР активизировала разработки ядерного оружия

Джеймс Мэттис заявил, что США пытаются испробовать все возможные экономические и дипломатические меры, чтобы лишить КНДР ядерного оружия





По его словам, США рассматривают такую политику КНДР как "явную и непосредственную угрозу". "Дальнейшее стремление Северной Кореи к ядерному оружию и средствам их доставки не новы, но режим увеличил темпы и масштабы своих усилий. Мы работаем дипломатическими методами, экономически, мы пытаемся испробовать все возможные альтернативы, чтобы предотвратить эту гонку за ядерное оружие в нарушение ...ограничений Организации Объединенных Наций на деятельность Северной Кореи", - сказал глава Пентагона.





Мэттис отметил, что на прошлой неделе Пентагон провел то, что он назвал успешным испытанием системы противоракетной обороны, которая развивается главным образом с учетом угрозы со стороны Северной Кореи. Перехватчик, запущенный с побережья Калифорнии, взлетел над Тихим океаном во вторник, нанеся прямой удар по ракете, выпущенной с тихоокеанского полигона. Это был первый случай, когда система была протестирована против межконтинентальной баллистической ракеты.

Министр обороны США отметил, что администрация Трампа работает с Китаем, чтобы лишить КНДР ядерного оружия. Он также выразил уверенность, что Китай в конечном счете будет рассматривать этот вопрос как свою ответственность.





Китай заблокировал новые жесткие санкции против Северной Кореи, которые США внесли на рассмотрение Совета безопасности ООН в пятницу. Вместе с тем Совет безопасности единогласно проголосовал за добавление 15 лиц и четырех организаций, связанных с ядерными и ракетными программами КНДР, в санкционный список.





В ночь на 29 мая 2017 года по киевскому времени КНДР провела очередной ракетный тест средней дальности. Модифицированная ракета Scud пролетела около 450 км, упав в Японском (Восточно-Корейском) море.









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