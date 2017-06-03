Арестован еще один человек по делу о теракте в Манчестере

24-летнего мужчину задержали в районе Рашем

Британская полиция арестовала еще одного подозреваемого в причастности к теракту, совершенному 22 мая в Манчестере на концерте американской поп-певицы. Об этом сообщает полиция в Twitter.

"Офицеры, расследующие теракт на Манчестер Арене, прошлой ночью арестовали 24-летнего мужчину в районе Рашем. Его подозревают в причастности к теракту", - говорится в сообщении.

27 мая британская полиция в ходе рейда задержала двоих подозреваемых по делу о теракте на Манчестер Арене. Количество подозреваемых тогда достигло 11 человек.

Напомним, в ночь на 23 мая 2017 года на главной арене Манчестера после окончания концерта американской поп-певицы Арианы Гранде произошел теракт: в результате взрыва бомбы, приведенной в действие смертником, погибли 22 человека, еще 59 получили ранения.

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