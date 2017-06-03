Дутерте: ИГ не причастно к нападению на казино в Маниле
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что боевики Исламского государства не причастны к смертельной атаке на казино при отеле Resorts World Manila в Маниле. Об этом сообщает Reuters.
"Это не работа ИГ", - сказал Дутерте журналистам.
Вчера, 2 июня, Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение, в результате которого погибли, по меньшей мере, 36 человек.
1 июня 2017 года в торгово-развлекательном комплексе в Маниле, столице Филиппин прогремел взрыв, а также слышны были выстрелы. Позже в полиции заявили, что происшествие не квалифицируется как теракт - целью нападения, по их мнению, было ограбление.
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