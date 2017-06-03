В Британии осудили псевдомассажиста, снимавшего женщин голыми

Мэтью Йейтс признан виновным в вуайеризме и сексуальном насилии - во время массажа он помещал часы с камерой между ног женщин без их ведома

Бывший авиатор, который представлялся массажистом и тайно снимал своих обнаженных клиенток на камеру, спрятанную внутри электронных часов, осужден на три года тюрьмы. Об этом сообщает ВВС.

38-летний Мэтью Йейтс убеждал своих клиенток снять нижнее белье для того, чтобы сделать им общий массаж. В зале Ноттингемского королевского суда, где слушалось дело, говорилось также о том, что во время массажа он помещал часы с камерой между ног женщин без их ведома.

Йейтс был арестован в 2015 году, ему были предъявлены обвинения в пяти случаях вуайеризма и трех случаях сексуального насилия. Сам он отрицал все обвинения. Йейтса признали виновным в вуайеризме и сексуальном насилии.

Бывший техник Королевских военно-воздушных сил, служивший в прошлом в Ираке, рекламировал самого себя в сети как профессионального массажиста, несмотря на то, что он не имел ни опыта, ни квалификации.

Он начал работать массажистом в 2012 году, и судья Пол Манн сказал, что в его работе присутствовала сексуальная мотивация. Он посещал женщин в их домах, всех - в графстве Ноттингемшир.

Йейтс использовал первый сеанс для того, чтобы заручиться доверием женщин, а на втором сеансе, объясняя им, что это часть общего массажа, массировал им грудь и интимную зону. Если жертвы оставались в нижнем белье, Йейтс во время массажа сдвигал его.

Одной из жертв на момент "массажа" было 20 лет, процедура происходила в доме ее подруги. Во время сеанса подруга зашла в комнату и увидела электронные часы между ног девушки и тут же заявила на Йейтса в полицию.

"Я чувствую, что не могу теперь никому доверять. Мы не можем об этом забыть, но сейчас мы знаем, что, пока он в тюрьме, мы не сможем встретить его на улице", - сказала жертва "массажиста".

В мае около 900 подозреваемых в педофилии задержали в США и Европе в результате операции ФБР.

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