Микроавтобус въехал в прохожих на мосту в Лондоне (обновлено)

Микроавтобус врезался в прохожих на мосту в центре Лондона, на месте происшествия работает полиция

Белый микроавтобус врезался в прохожих на Лондонском мосту в центре Лондона. Об этом сообщает ВВС





Как сообщает журналист ВВС Холли Джонс, как минимум пять человек получили ранения после наезда. За рулем микроавтобуса был мужчина и он ехал со скоростью 50 км/ч из центрального Лондона в южную часть.





Свидетели говорят, что на месте происшествия находятся вооруженные офицеры полиции. Движение по мосту закрыто.





Сообщается также, что у места происшествия находится около 40 карет скорой помощи. Британская транспортная полиция заявила, что есть ряд жертв из-за инцидента, возможно, связанного с наездом и ножевой атакой на Лондонском мосту.





Полиция разыскивает троих подозреваемых.





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.