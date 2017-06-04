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Микроавтобус въехал в прохожих на мосту в Лондоне (обновлено)

04.06.2017 01:37
Микроавтобус врезался в прохожих на мосту в центре Лондона, на месте происшествия работает полиция
Микроавтобус въехал в прохожих на мосту в Лондоне (обновлено)
Фото: ЕРА
Белый микроавтобус врезался в прохожих на Лондонском мосту в центре Лондона. Об этом сообщает ВВС.

Как сообщает журналист ВВС Холли Джонс, как минимум пять человек получили ранения после наезда. За рулем микроавтобуса был мужчина и он ехал со скоростью 50 км/ч из центрального Лондона в южную часть.

Свидетели говорят, что на месте происшествия находятся вооруженные офицеры полиции. Движение по мосту закрыто.

Сообщается также, что у места происшествия находится около 40 карет скорой помощи. Британская транспортная полиция заявила, что есть ряд жертв из-за инцидента, возможно, связанного с наездом и ножевой атакой на Лондонском мосту.

Полиция разыскивает троих подозреваемых.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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