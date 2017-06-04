Теракт в центре Лондона: есть жертвы (обновлено)
04.06.2017 03:15
Микроавтобус врезался в прохожих на мосту в центре Лондона, сообщается также о нападениях с применением ножей
Фото: ЕРА
Около 00:15 по киевскому времени белый микроавтобус на скорости 80 км/час врезался в прохожих на Лондонском мосту в центре Лондона. После этого в районе моста произошли нападения с применением ножей. Через два часа после нападений британский премьер Тереза Мэй подтвердила, что в Лондоне совершен "потенциальный акт терроризма". Есть жертвы.
03:15. Газета The Sun со ссылкой на собственные источники сообщает о том, что в группу террористов входило пять человек. Двое террористов ликвидированы, трое - в бегах.
03:00. Свидетель Алекс Шеллум сообщил ВВС, что был в пабе Mudlark у Лондонского моста. По его словам около 00:00 по киевскому времени в паб вошла пострадавшая женщина в крови. "У нее было тяжелое кровотечение - оказалось, что ее горло было разрезано. Люди стремились остановить кровотечение, и паб был закрыт", - сообщил он.
02:40. Журналист Док Томпсон разместил фото микроавтобуса, который въехал в людей на Лондонском мосту.
#LondonBridge: Here's a picture of the van used at the London Bridge. pic.twitter.com/EjfH6O4ABN- Doc Thompson (@DocThompsonShow) 3 июня 2017 г.
02:38. Премьер Британии Тереза Мэй сообщила об "ужасном инциденте" в центре Лондона, который рассматривается как "потенциальный акт терроризма", сообщает ВВС.
02:30. Британский премьер Тереза Мэй отправилась в официальную резиденцию на Даунинг Стрит 10, для того, чтобы следить за ситуацией, сообщает ВВС.
02:20. Полиция эвакуировала заведения в районе рынка Боро.
Video shows moment police enter bar in Borough Market, telling people to get down pic.twitter.com/8Ed2B6ausx- Sky News (@SkyNews) 3 июня 2017 г.
02:15. Полиция сообщает как минимум об одном погибшем в результате инцидентов в Лондоне.
The Met Police says it has responded to three separate incidents at London Bridge, Borough Market and Vauxhallpic.twitter.com/p88T0lHTWp- Sky News (@SkyNews) 3 июня 2017 г.
02:13 Сообщается о ножевой атаке и применении полицией оружия возле лондонского рынка Боро.
01:47. Центр Лондона переполнен полицией и машинами скорой помощи.
Possible stabbing attack at #LondonBridge police telling people told to leave IMMEDIATELY @BBCBreaking pic.twitter.com/OvoFR5e5Hw- Kaine Pieri (@PieriKaine) 3 июня 2017 г.
Лондонский мост (фото - ЕРА)
Полиция на улицах Лондона (фото - ЕРА)
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