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Теракт в центре Лондона: есть жертвы (обновлено)

04.06.2017 03:15
Микроавтобус врезался в прохожих на мосту в центре Лондона, сообщается также о нападениях с применением ножей
Теракт в центре Лондона: есть жертвы (обновлено)
Фото: ЕРА
Около 00:15 по киевскому времени белый микроавтобус на скорости 80 км/час врезался в прохожих на Лондонском мосту в центре Лондона. После этого в районе моста произошли нападения с применением ножей. Через два часа после нападений британский премьер Тереза Мэй подтвердила, что в Лондоне совершен "потенциальный акт терроризма". Есть жертвы.

03:15. Газета The Sun со ссылкой на собственные источники сообщает о том, что в группу террористов входило пять человек. Двое террористов ликвидированы, трое - в бегах.

03:00. Свидетель Алекс Шеллум сообщил ВВС, что был в пабе Mudlark у Лондонского моста. По его словам около 00:00 по киевскому времени в паб вошла пострадавшая женщина в крови. "У нее было тяжелое кровотечение - оказалось, что ее горло было разрезано. Люди стремились остановить кровотечение, и паб был закрыт", - сообщил он.

02:54. Полиция Лондона в Twitter сообщила, что инциденты на Лондонском мосту и у рынка Боро признаны терактами. Инцидент в Воксхолл - нанесение ножевых ранений, как теракт не рассматривается.

02:40. Журналист Док Томпсон разместил фото микроавтобуса, который въехал в людей на Лондонском мосту.


02:38. Премьер Британии Тереза Мэй сообщила об "ужасном инциденте" в центре Лондона, который рассматривается как "потенциальный акт терроризма", сообщает ВВС.

02:30. Британский премьер Тереза Мэй отправилась в официальную резиденцию на Даунинг Стрит 10, для того, чтобы следить за ситуацией, сообщает ВВС.

02:24. Свидетели сообщили ВВС, что как минимум четыре человека подверглись нападению трех человек, вооруженных ножами. нападение произошло возле Боро Бистро паб. 

02:20. Полиция эвакуировала заведения в районе рынка Боро.



02:15. Полиция сообщает как минимум об одном погибшем в результате инцидентов в Лондоне.


02:13 Сообщается о ножевой атаке и применении полицией оружия возле лондонского рынка Боро.

01:47. Центр Лондона переполнен полицией и машинами скорой помощи. 



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Лондонский мост (фото - ЕРА)

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Полиция на улицах Лондона (фото - ЕРА)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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