Теракт в центре Лондона: есть жертвы (обновлено)

Микроавтобус врезался в прохожих на мосту в центре Лондона, сообщается также о нападениях с применением ножей

Фото: ЕРА

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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