Теракт в центре Лондона: хроника событий
В центре Лондона поздно вечером 3 июня фургон на большой скорости врезался в пешеходов на Лондонском мосту. После этого трое мужчин, вышедших из автомобиля, набросились с ножами на людей на расположенном рядом рынке Боро. По последним данным, жертвами атаки стали, по меньшей мере, семь человек, в больницы госпитализированы 48 пострадавших. Трое нападавших были ликвидированы полицией, у них нашли поддельные пояса смертников. Спустя два часа после нападений британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что в Лондоне совершен "потенциальный акт терроризма".
Хроника завершена
11:54. Президент Петр Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин выразили соболезнования в связи с террористической атакой в Лондоне.
Фото: Twitter Петра Порошенко и Павла Климкина
11:52. Количество жертв теракта в Лондоне увеличилось до семи человек.
11:40. Граждане Украины в результате теракта в столице Великобритании, по предварительным данным, не пострадали.
11:05. После теракта в Лондоне Консервативная партия Великобритании приостановила предвыборную кампанию.
10:22. В результате теракта в Лондоне травмы получили двое граждан Франции.
09:24. По меньшей мере 48 человек доставлены в больницы Лондона в результате теракта, который произошел сегодня ночью.
08:23. Президент США Дональд Трамп после первых сообщений о теракте в Лондоне заявил, что в США необходимо ввести запрет на въезд в страну.
08:06. Появились первые фото с места теракта в центре Лондона.
07:19. По данным полиции, в результате теракта в Лондоне погибли шесть человек, более 30 человек получили ранения. Полиция уничтожила троих нападавших.
04:20. Журналист The Sun Джеймс Кокс сообщил в Twitter о подтверждении информации о контролируемых полицией взрывах в районе Лондонского моста.
04:00. The Sun сообщает о четырех взрывах возле Лондонского моста в 03:23, 03:25, 03:28 и 03:49 по киевскому времени. Речь может идти о контролируемых полицией взрывах.
03:54. Корреспондент The Daily Telegraph Гари Йорк сообщил в Twitter, что только что произошел большой взрыв у Лондонского моста, который был сильнее, чем ранее услышанные им взрывы у рынка Боро.
03:52. В соцсетях разместили фотографию убитого предполагаемого террориста.
Picture of terrorist - dead or alive - wearing what appears to be suicide vest outside the Wheatsheaf in London Bridge.pic: Gabriele Sciotto pic.twitter.com/brwqJ7bHTY- Ben Leo (@benleo89) 4 июня 2017 г.
#LondonBridge: Here's a picture of the van used at the London Bridge. pic.twitter.com/EjfH6O4ABN- Doc Thompson (@DocThompsonShow) 3 июня 2017 г.
Video shows moment police enter bar in Borough Market, telling people to get down pic.twitter.com/8Ed2B6ausx- Sky News (@SkyNews) 3 июня 2017 г.
The Met Police says it has responded to three separate incidents at London Bridge, Borough Market and Vauxhallpic.twitter.com/p88T0lHTWp- Sky News (@SkyNews) 3 июня 2017 г.
Possible stabbing attack at #LondonBridge police telling people told to leave IMMEDIATELY @BBCBreaking pic.twitter.com/OvoFR5e5Hw- Kaine Pieri (@PieriKaine) 3 июня 2017 г.
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