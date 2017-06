Теракт в центре Лондона: хроника событий

В центре Лондона поздно вечером 3 июня фургон на большой скорости врезался в пешеходов на Лондонском мосту. После этого трое мужчин, вышедших из автомобиля, набросились с ножами на людей на расположенном рядом рынке Боро. По последним данным, жертвами атаки стали, по меньшей мере, семь человек, в больницы госпитализированы 48 пострадавших. Трое нападавших были ликвидированы полицией, у них нашли поддельные пояса смертников. Спустя два часа после нападений британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что в Лондоне совершен "потенциальный акт терроризма".

11:54. Президент Петр Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин выразили соболезнования в связи с террористической атакой в Лондоне.

Фото: Twitter Петра Порошенко и Павла Климкина

11:52. Количество жертв теракта в Лондоне увеличилось до семи человек.

11:40. Граждане Украины в результате теракта в столице Великобритании, по предварительным данным, не пострадали.



11:05. После теракта в Лондоне Консервативная партия Великобритании приостановила предвыборную кампанию.



10:22. В результате теракта в Лондоне травмы получили двое граждан Франции.



09:24. По меньшей мере 48 человек доставлены в больницы Лондона в результате теракта, который произошел сегодня ночью.



08:23. Президент США Дональд Трамп после первых сообщений о теракте в Лондоне заявил, что в США необходимо ввести запрет на въезд в страну.



08:06. Появились первые фото с места теракта в центре Лондона.



07:19. По данным полиции, в результате теракта в Лондоне погибли шесть человек, более 30 человек получили ранения. Полиция уничтожила троих ​​нападавших.



04:20. Журналист The Sun Джеймс Кокс сообщил в Twitter о подтверждении информации о контролируемых полицией взрывах в районе Лондонского моста.



04:00. The Sun сообщает о четырех взрывах возле Лондонского моста в 03:23, 03:25, 03:28 и 03:49 по киевскому времени. Речь может идти о контролируемых полицией взрывах.



03:54. Корреспондент The Daily Telegraph Гари Йорк сообщил в Twitter, что только что произошел большой взрыв у Лондонского моста, который был сильнее, чем ранее услышанные им взрывы у рынка Боро.



03:52. В соцсетях разместили фотографию убитого предполагаемого террориста.

