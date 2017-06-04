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Теракт в центре Лондона: хроника событий

04.06.2017 11:54
Нападавшие на фургоне наехали на прохожих на мосту, после чего с ножами атаковали людей на рынке Боро; погибли как минимум семь человек
Теракт в центре Лондона: хроника событий
Фото: ЕРА

В центре Лондона поздно вечером 3 июня фургон на большой скорости врезался в пешеходов на Лондонском мосту. После этого трое мужчин, вышедших из автомобиля, набросились с ножами на людей на расположенном рядом рынке Боро. По последним данным, жертвами атаки стали, по меньшей мере, семь человек, в больницы госпитализированы 48 пострадавших. Трое нападавших были ликвидированы полицией, у них нашли поддельные пояса смертников. Спустя два часа после нападений британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что в Лондоне совершен "потенциальный акт терроризма".

Хроника завершена

11:54. Президент Петр Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин выразили соболезнования в связи с террористической атакой в Лондоне.



Фото: Twitter Петра Порошенко и Павла Климкина

11:52. Количество жертв теракта в Лондоне увеличилось до семи человек.

11:40. Граждане Украины в результате теракта в столице Великобритании, по предварительным данным, не пострадали.

11:05. После теракта в Лондоне Консервативная партия Великобритании приостановила предвыборную кампанию.

10:22. В результате теракта в Лондоне травмы получили двое граждан Франции.

09:24. По меньшей мере 48 человек доставлены в больницы Лондона в результате теракта, который произошел сегодня ночью.

08:23. Президент США Дональд Трамп после первых сообщений о теракте в Лондоне заявил, что в США необходимо ввести запрет на въезд в страну.

08:06. Появились первые фото с места теракта в центре Лондона.

07:19. По данным полиции, в результате теракта в Лондоне погибли шесть человек, более 30 человек получили ранения. Полиция уничтожила троих ​​нападавших.

04:20. Журналист The Sun Джеймс Кокс сообщил в Twitter о подтверждении информации о контролируемых полицией взрывах в районе Лондонского моста.

04:00. The Sun сообщает о четырех взрывах возле Лондонского моста в 03:23, 03:25, 03:28 и 03:49 по киевскому времени. Речь может идти о контролируемых полицией взрывах.

03:54. Корреспондент The Daily Telegraph Гари Йорк сообщил в Twitter, что только что произошел большой взрыв у Лондонского моста, который был сильнее, чем ранее услышанные им взрывы у рынка Боро.

03:52. В соцсетях разместили фотографию убитого предполагаемого террориста.




03:50. Утром будет проведено чрезвычайное заседание антитеррористического комитета Cobra британского правительства.

03:45. Мэр Лондона Садик Кхан в Twitter обратился к лондонцам: "Столичная полиция реагирует на ужасающий террористический акт на Лондонском мосту и рынке Боро. Мои мысли со всеми, кого он коснулся, и я хотел бы поблагодарить отважных мужчин и женщин наших чрезвычайных служб, которые первыми прибыли на место и будут работать всю ночь. Мы еще не знаем полной информации, но это была преднамеренная и трусливая атака на невинных лондонцев и гостей нашего города, которые наслаждались субботней ночью. Я осуждаю это самым решительным образом. Для таких варварских действий нет никакого оправдания".

03:35. Корреспондент The Daily Telegraph Гари Йорк сообщил в Twitter, что слышал только что три взрыва у рынка Боро.

03:30. Около 20 человек получили медицинскую помощь в отеле Andaz Hotel. Одна женщина была отправлена больницу с окровавленной головой, сообщает ВВС.

03:15. Газета The Sun со ссылкой на собственные источники сообщает о том, что в группу террористов входило пять человек. Двое террористов ликвидированы, трое - в бегах. Газета также утверждает, что погибло как минимум семь человек, 20 ранены.

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Фото: ЕРА

03:00. Свидетель Алекс Шеллум сообщил ВВС, что был в пабе Mudlark у Лондонского моста. По его словам около 00:00 по киевскому времени в паб вошла пострадавшая женщина в крови. "У нее было тяжелое кровотечение - оказалось, что ее горло было разрезано. Люди стремились остановить кровотечение, и паб был закрыт", - сообщил он.

02:54. Полиция Лондона в Twitter сообщила, что инциденты на Лондонском мосту и у рынка Боро признаны терактами. Инцидент в Воксхолл - нанесение ножевых ранений, как теракт не рассматривается.

02:40. Журналист Док Томпсон разместил фото микроавтобуса, который въехал в людей на Лондонском мосту.


02:38. Премьер Британии Тереза Мэй сообщила об "ужасном инциденте" в центре Лондона, который рассматривается как "потенциальный акт терроризма", сообщает ВВС.

02:30. Британский премьер Тереза Мэй отправилась в официальную резиденцию на Даунинг Стрит 10, для того, чтобы следить за ситуацией, сообщает ВВС.

02:24. Свидетели сообщили ВВС, что как минимум четыре человека подверглись нападению трех человек, вооруженных ножами. нападение произошло возле Боро Бистро паб. 

02:20. Полиция эвакуировала заведения в районе рынка Боро.



02:15. Полиция сообщает как минимум об одном погибшем в результате инцидентов в Лондоне.


02:13 Сообщается о ножевой атаке и применении полицией оружия возле лондонского рынка Боро.

01:47. Центр Лондона переполнен полицией и машинами скорой помощи. 



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Лондонский мост (фото - ЕРА)

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Полиция на улицах Лондона (фото - ЕРА)

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ЛIГАБiзнесIнформ
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