Space X успешно отправила на МКС грузовой корабль Dragon

Ракета Falcon отправилась в космос с мыса Канаверал во Флориде, неся капсулу Dragon, которая уже использовалась для доставки груза на МКС в 2014 году

SpaceX запустила свой первый грузовой корабль повторного использования Dragon на Международную космическую станцию ​​в субботу, что стало еще одной вехой в стремлении снизить стоимость полета. Об этом сообщает ABC





После двухдневной задержки, вызванной грозами, беспилотная ракета Falcon отправилась в космос с мыса Канаверал во Флориде, неся капсулу Dragon, которая уже использовалась для доставки груза на МКС в 2014 году. Когда Dragon достигнет МКС в понедельник, он станет первым возвращающимся кораблем со времен шаттлов NASA, от использования которых отказались.

Нижняя ступень Falcon 9 совершила спуск на платформу, расположенную недалеко от места старта ракеты. "Первая ступень Falcon 9 приземлилась", - заявили в SpaceX. Спуск нижней ступени отрабатывается для ее повторного применения. Dragon должен доставить на МКС 2,7 тонн грузов.

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