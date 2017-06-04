USD:  26.11  26.35   EUR:  29.09  29.62  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Space X успешно отправила на МКС грузовой корабль Dragon

04.06.2017 01:25
Ракета Falcon отправилась в космос с мыса Канаверал во Флориде, неся капсулу Dragon, которая уже использовалась для доставки груза на МКС в 2014 году
Space X успешно отправила на МКС грузовой корабль Dragon
Фото: ЕРА
SpaceX запустила свой первый грузовой корабль повторного использования Dragon на Международную космическую станцию ​​в субботу, что стало еще одной вехой в стремлении снизить стоимость полета. Об этом сообщает ABC.

После двухдневной задержки, вызванной грозами, беспилотная ракета Falcon отправилась в космос с мыса Канаверал во Флориде, неся капсулу Dragon, которая уже использовалась для доставки груза на МКС в 2014 году. Когда Dragon достигнет МКС в понедельник, он станет первым возвращающимся кораблем со времен шаттлов NASA, от использования которых отказались.

Нижняя ступень Falcon 9 совершила спуск на платформу, расположенную недалеко от места старта ракеты. "Первая ступень Falcon 9 приземлилась", - заявили в SpaceX.

Спуск нижней ступени отрабатывается для ее повторного применения.

Dragon должен доставить на МКС 2,7 тонн грузов.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 