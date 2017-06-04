Space X успешно отправила на МКС грузовой корабль Dragon
04.06.2017 01:25
Ракета Falcon отправилась в космос с мыса Канаверал во Флориде, неся капсулу Dragon, которая уже использовалась для доставки груза на МКС в 2014 году
Фото: ЕРА
SpaceX запустила свой первый грузовой корабль повторного использования Dragon на Международную космическую станцию в субботу, что стало еще одной вехой в стремлении снизить стоимость полета. Об этом сообщает ABC.
После двухдневной задержки, вызванной грозами, беспилотная ракета Falcon отправилась в космос с мыса Канаверал во Флориде, неся капсулу Dragon, которая уже использовалась для доставки груза на МКС в 2014 году. Когда Dragon достигнет МКС в понедельник, он станет первым возвращающимся кораблем со времен шаттлов NASA, от использования которых отказались.
Нижняя ступень Falcon 9 совершила спуск на платформу, расположенную недалеко от места старта ракеты. "Первая ступень Falcon 9 приземлилась", - заявили в SpaceX.
Спуск нижней ступени отрабатывается для ее повторного применения.
Dragon должен доставить на МКС 2,7 тонн грузов.
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