Трамп предлагает ввести запрет на въезд мусульман в США

Президент США после первых сообщений о теракте в Лондоне заявил, что в США необходимо ввести запрет мусульман на въезд в страну

США готовы предоставить необходимую помощь Лондону, где этой ночью произошел теракт. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter.

"Что угодно, что США могут сделать, чтобы помочь Лондону и Великобритании, будет сделано. Мы с вами! Храни вас Бог!" - отметил он.

Трамп после первых сообщений о теракте в Лондоне заявил, что в США необходимо ввести запрет на въезд в страну.

Речь идет о миграционном указе, которым предлагалось ранее ввести временный запрет на въезд для граждан шести мусульманских стран.

"Мы должны быть умными, внимательными и жесткими. Нам необходимо, чтобы суды вернули нам наши права. Нам нужен запрет на въезд как дополнительный уровень безопасности", - сообщил он в Twitter.

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