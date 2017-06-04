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Среди пострадавших во время теракта в Лондоне есть иностранцы

04.06.2017 10:22
В результате теракта пострадали двое французов
Среди пострадавших во время теракта в Лондоне есть иностранцы
Фото: EPA

В результате теракта в Лондоне травмы получили двое граждан Франции. Об этом сообщает Reuters.

"Среди жертв (теракта в Лондоне, - ред.) есть граждане Франции", - говорится в заявлении офиса президента Франции.

После этого появилась информация, что один из французов получил серьезные ранения.

О гражданах других государств, которые могли пострадать в результате инцидента, пока не сообщается.

По меньшей мере 48 человек доставлены в больницы Лондона в результате теракта, который произошел сегодня ночью.

4 июня сообщалось, что жертвами теракта в Лондоне стали шесть человек, более 30 человек получили ранения.

Читайте также: Теракт в центре Лондона: есть жертвы (обновлено)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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