Среди пострадавших во время теракта в Лондоне есть иностранцы

В результате теракта пострадали двое французов

В результате теракта в Лондоне травмы получили двое граждан Франции. Об этом сообщает Reuters.

"Среди жертв (теракта в Лондоне, - ред.) есть граждане Франции", - говорится в заявлении офиса президента Франции.

После этого появилась информация, что один из французов получил серьезные ранения.

О гражданах других государств, которые могли пострадать в результате инцидента, пока не сообщается.

По меньшей мере 48 человек доставлены в больницы Лондона в результате теракта, который произошел сегодня ночью.

4 июня сообщалось, что жертвами теракта в Лондоне стали шесть человек, более 30 человек получили ранения.

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