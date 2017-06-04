Среди пострадавших во время теракта в Лондоне есть иностранцы
В результате теракта в Лондоне травмы получили двое граждан Франции. Об этом сообщает Reuters.
"Среди жертв (теракта в Лондоне, - ред.) есть граждане Франции", - говорится в заявлении офиса президента Франции.
После этого появилась информация, что один из французов получил серьезные ранения.
О гражданах других государств, которые могли пострадать в результате инцидента, пока не сообщается.
По меньшей мере 48 человек доставлены в больницы Лондона в результате теракта, который произошел сегодня ночью.
4 июня сообщалось, что жертвами теракта в Лондоне стали шесть человек, более 30 человек получили ранения.
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