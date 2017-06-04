Крушение самолета в Японии: погибли четверо человек
В Японии разбился легкомоторный самолет Cessna-172, в результате аварии погибли четверо человек. Об этом сообщает Japan Times.
Самолет разбился при выполнении тренировочного полета в префектуре Тояма в горной местности на высоте около 2300 м при неблагоприятных погодных условиях.
В полиции сообщили, что информацию о катастрофе самолета удалось получить благодаря звонку одного из пассажиров в экстренные службы.
Из-за сильного тумана спасатели смогли добраться к месту аварии только через день после падения.
Прибывшие на место спасательные команды обнаружили тела погибших четырех человек.
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