Крушение самолета в Японии: погибли четверо человек

Легкомоторный самолет разбился в горной местности на высоте около 2300 м в префектуре Тояма

В Японии разбился легкомоторный самолет Cessna-172, в результате аварии погибли четверо человек. Об этом сообщает Japan Times.

Самолет разбился при выполнении тренировочного полета в префектуре Тояма в горной местности на высоте около 2300 м при неблагоприятных погодных условиях.

В полиции сообщили, что информацию о катастрофе самолета удалось получить благодаря звонку одного из пассажиров в экстренные службы.

Из-за сильного тумана спасатели смогли добраться к месту аварии только через день после падения.

Прибывшие на место спасательные команды обнаружили тела погибших четырех человек.

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