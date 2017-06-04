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В Турции нашли подземный город с 52 пещерами

04.06.2017 11:40
Подземный город будут использовать в целях туризма
В Турции нашли подземный город с 52 пещерами
Фото: скриншот видео

В древнем турецком центральном районе Кайсери был обнаружен древний подземный город длиной 80 метров. Об этом сообщает The Daily Sabah.

Пастухи и местные жители сообщили властям о 52 пещерах в этом районе.

Ожидается, что подземный город будут использовать в целях туризма, поскольку он имеет такую ​​ масштабную сеть горизонтальных пещер.

Подземные города были построены древними народами как средство поиска убежища от вторжений.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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