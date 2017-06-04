Мэй: Выборы не будут переносить из-за теракта в Лондоне

Парламентские выборы в Великобритании пройдут 8 июня 2017 года

Премьер-министр Великобритании, лидер Консервативной партии Тереза Мэй заявила, что дата парламентских выборов не изменится из-за теракта в Лондоне. Они пройдут в обычном режиме 8 июня 2017 года. Об этом сообщает AP в Twitter.

"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что всеобщие выборы состоятся в четверг", - говорится в сообщении.

Мэй сегодня сообщила, что Консервативная партия Великобритании приостановила предвыборную кампанию.



