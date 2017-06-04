USD:  26.11  26.35   EUR:  29.09  29.62  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Мэй: Выборы не будут переносить из-за теракта в Лондоне

04.06.2017 13:28
Парламентские выборы в Великобритании пройдут 8 июня 2017 года
Мэй: Выборы не будут переносить из-за теракта в Лондоне
Тереза Мэй (фото - EPA)

Премьер-министр Великобритании, лидер Консервативной партии  Тереза Мэй заявила, что дата парламентских выборов не изменится из-за теракта в Лондоне. Они пройдут в обычном режиме 8 июня 2017 года. Об этом сообщает AP в Twitter.

"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что всеобщие выборы состоятся в четверг", - говорится в сообщении.

Мэй сегодня сообщила, что Консервативная партия Великобритании приостановила предвыборную кампанию.


4 июня сообщалось, что по меньшей мере 48 человек доставлены в больницы Лондона в результате теракта, который произошел сегодня ночью.

Читайте также: Теракт в центре Лондона: есть жертвы (обновлено)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 