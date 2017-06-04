Увеличилось число пострадавших в давке на финале Лиги чемпионов

Семеро человек госпитализировали в отделения неотложной помощи больниц в Турине

Число пострадавших в давке после финала футбольного матча Лиги чемпионов Ювентус (Испания) - Реал (Италия) в Турине возросло до 1527 человек. Об этом сообщает Le Parisien.



"По информации префектуры города, во время паники в фан-зоне в Турине травмы получили 1527 человек", - отмечается в сообщении.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Семеро человек госпитализировали в отделения неотложной помощи больниц города.

4 июня сообщалось, что в давке пострадали более 600 болельщиков.

Инцидент произошел на площади Сан-Карло, где болельщики смотрели матч на большом экране.

После окончания матча толпа начала двигаться, многие бежали в панике из-за грохота.

По словам очевидца, кто-то в толпе запустил петарду и сказал, что это была бомба.

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