Теракт в Лондоне: СМИ сообщили о первых задержаниях
04.06.2017 15:33
Полиция начала спецоперацию в доме одного из нападавших cегодня утром
Фото: EPA
В Лондоне сотрудники полиции задержала пятерых подозреваемых в причастности к теракту. Об этом сообщает Sky news.
Среди задержанных четверо мужчин и одна женщина. Женщину позже отпустили.
Полиция начала спецоперацию в доме одного из нападавших в восточной части города сегодня утром.
4 июня сообщалось, что по меньшей мере 48 человек доставлены в больницы Лондона в результате теракта, который произошел сегодня ночью. Семеро человек погибли. Полиция уничтожила троих нападавших.
Читайте также: Теракт в центре Лондона: есть жертвы (обновлено)
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
14:31
-
вчера
12:05
-
02.06.17
16:08
-
02.06.17
18:07
-
02.06.17
17:32
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 41607
- 36102
- 31501
- 19962
- 19643
Новости партнеров