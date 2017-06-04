Теракт в Лондоне: СМИ сообщили о первых задержаниях

Полиция начала спецоперацию в доме одного из нападавших cегодня утром

В Лондоне сотрудники полиции задержала пятерых подозреваемых в причастности к теракту. Об этом сообщает Sky news.

Среди задержанных четверо мужчин и одна женщина. Женщину позже отпустили.

Полиция начала спецоперацию в доме одного из нападавших в восточной части города сегодня утром.

4 июня сообщалось, что по меньшей мере 48 человек доставлены в больницы Лондона в результате теракта, который произошел сегодня ночью. Семеро человек погибли. Полиция уничтожила троих нападавших.

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