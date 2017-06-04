В Швеции ночью сгорел приют для беженцев

На момент пожара в здании находились около 70 человек

В Седерхамне (Швеция) сегодня ночью сгорел приют для беженцев. Об этом сообщает SVT.

Полицейские рассматривают версию поджога, но причина пока неизвестна.

На момент пожара в здании находились около 70 человек.

Они успели покинуть дом здание. Пострадавших нет.

Поскольку дым от пожара был мощным, то местные власти призвали жителей района не выходить на улицу некоторое время.

Огонь уничтожил две трети здания.

17 мая сообщалось, что в Швеции сгорели три приюта для беженцев минувшей ночью.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.