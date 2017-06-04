Теракт в Лондоне: Трамп раскритиковал мэра британской столицы

Президент США раскритиковал Хана, который ранее заявил, что у британцев нет причин беспокоиться - количество полицейских на улицах города увеличат

Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова мэра Лондона Садика Хана о том, что у жителей столицы нет причин беспокоиться, поскольку количество полицейских на улицах города увеличат в связи с терактом прошлой ночью. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"По меньшей мере семь погибших и 48 раненых в результате террористической атаки, а мэр Лондона говорит "нет причин беспокоиться", - написал президент США.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июня 2017 г.

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В предыдущем твите он также заявил, что "необходимо прекратить быть политкорректными" и обеспечить безопасность людям. "Если мы не поумнеем, это только ухудшится", - резюмировал Трамп.

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июня 2017 г.

Хан в прошлом году стал первым в истории мэром-мусульманином Лондона. Он неоднократно критиковал Трампа за его взгляды на ислам и указывал на ошибочность идеи запретить въезд в США мусульманам из других стран.

Как сообщалось ранее сегодня, по меньшей мере 48 человек доставлены в больницы Лондона в результате теракта, который произошел сегодня ночью.

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