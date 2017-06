Теракт в Лондоне: Трамп раскритиковал мэра британской столицы

Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова мэра Лондона Садика Хана о том, что у жителей столицы нет причин беспокоиться, поскольку количество полицейских на улицах города увеличат в связи с терактом прошлой ночью. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"По меньшей мере семь погибших и 48 раненых в результате террористической атаки, а мэр Лондона говорит "нет причин беспокоиться", - написал президент США.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!"

В предыдущем твите он также заявил, что "необходимо прекратить быть политкорректными" и обеспечить безопасность людям. "Если мы не поумнеем, это только ухудшится", - резюмировал Трамп.

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse