Ответ на санкции: КНДР продолжит разработку ядерного оружия

Северная Корея заявила, что санкции ООН - это "враждебный акт" и пообещала без промедления продолжить разработку ядерного оружия

Северная Корея "полностью отвергает" новые санкции ООН против своих граждан и организаций, считает их "враждебным актом" и без промедления продолжит разработку ядерного оружия. Об этом заявил представитель МИД КНДР, передает Радио Свобода.

Резолюция о санкциях "является хитроумным враждебным актом с целью положить конец наращиванию ядерных сил КНДР, обезоружить ее и вызвать у нее экономическое удушье", заявил представитель министерства иностранных дел.

"Какими бы ни были санкции и давление, мы не сойдем с пути наращивания ядерных сил, которые были выбраны для защиты суверенитета страны и прав на национальное существование, и будем двигаться вперед к окончательной победе", - цитируют журналисты представителя МИД КНДР.

3 июня Совет Безопасности ООН одобрил предложенный США проект резолюции по КНДР. Она предусматривает расширение санкционного списка против Северной Кореи.

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