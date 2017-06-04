Ответ на санкции: КНДР продолжит разработку ядерного оружия
Северная Корея "полностью отвергает" новые санкции ООН против своих граждан и организаций, считает их "враждебным актом" и без промедления продолжит разработку ядерного оружия. Об этом заявил представитель МИД КНДР, передает Радио Свобода.
Резолюция о санкциях "является хитроумным враждебным актом с целью положить конец наращиванию ядерных сил КНДР, обезоружить ее и вызвать у нее экономическое удушье", заявил представитель министерства иностранных дел.
"Какими бы ни были санкции и давление, мы не сойдем с пути наращивания ядерных сил, которые были выбраны для защиты суверенитета страны и прав на национальное существование, и будем двигаться вперед к окончательной победе", - цитируют журналисты представителя МИД КНДР.
3 июня Совет Безопасности ООН одобрил предложенный США проект резолюции по КНДР. Она предусматривает расширение санкционного списка против Северной Кореи.
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