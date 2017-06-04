USD:  26.11  26.35   EUR:  29.09  29.62  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В РФ в результате бытового конфликта убиты девять человек

04.06.2017 21:05
Подозреваемый в убийстве открыл стрельбу из ружья в состоянии алкогольного опьянения
В РФ в результате бытового конфликта убиты девять человек
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В поселке Редкино Тверской области (Российская Федерация) в результате бытового конфликта девять человек были убиты из ружья. Об этом сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает Радио Свобода.

"В ходе осмотра места происшествия в домовладении были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке - тело еще одной женщины", - сказала журналистам Петренко.

По предварительным данным, ночью житель Москвы, 1972 года рождения, распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 