В РФ в результате бытового конфликта убиты девять человек

Подозреваемый в убийстве открыл стрельбу из ружья в состоянии алкогольного опьянения

В поселке Редкино Тверской области (Российская Федерация) в результате бытового конфликта девять человек были убиты из ружья. Об этом сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает Радио Свобода.

"В ходе осмотра места происшествия в домовладении были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке - тело еще одной женщины", - сказала журналистам Петренко.

По предварительным данным, ночью житель Москвы, 1972 года рождения, распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов.

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